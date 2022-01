Le bombe finiscono sul 'Times': "Quella foggiana è mafia dal grilletto facile"

Foggia "conquista" le pagine on line del Times. Il quotidiano britannico torna a parlare della violenza della 'Quarta Mafia' di Foggia - "New mafia challenge police with eight bomb attacks around Foggia" - avvalendosi del commento dell'ex questore di Foggia, Piernicola Silvis, oggi scrittore a tempo pieno, secondo il quale "l'ondata di terrorismo mafioso riflette l'arroganza dei clan foggiani, che sono più che felici di accettare una sfida dallo Stato (traduzione di - “This wave of mafia terrorism reflects the arrogance of the Foggia clans, who are more than happy to accept a challenge from the state").

E ancora - si legge - "conosciuta come la quarta mafia, i clan intorno a Foggia, in Puglia, nel Sud Italia, hanno inscenato gli attacchi dopo una serie di arresti e sequestri di proprietà volti a frenare il loro potere. Quattro degli attentati in tarda notte, in cui nessuno è rimasto ferito, sono avvenutia San Severo, dove sono stati presi di mira una profumeria, un'autosalone, un parrucchiere e un negozio di fuochi d'artificio".

Nel pezzo a firma di Tom Kington - Trigger-happy new mafia challenge police - "mafia dal grilletto facile" - non mancano i riferimenti alle mafie di Cerignola e del Gargano "peninsula who smuggle drugs from Albania". Alle dichiarazioni del sindaco di San Severo Francesco Miglio e alle rassicurazioni del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

Il pezzo si conclude con un'altra dichiarazioni di Silvis: "The bomb attacks are a challenge, but are also a sign on fear", vale a dire "Gli attentati dinamitardi sono una sfida ma sono anche un segno di paura".