Ottantuno anni fa i bombardamenti sulla città. Episcopo: "Ricordiamo cosa è stato e non dovrà più esserci"

FOGGIA - “La memoria è un valore perché nel riportare alla mente i fatti del passato ci permette di dare loro un senso e una prospettiva per il futuro. La tragedia che Foggia ha vissuto il 22 luglio del 1943 non dovrà mai essere dimenticata per trasferire alle nuove generazioni la voglia di opporsi alla violenza cieca, inaudita e insensata della guerra”. Con queste parole la sindaca Episcopo annuncia il consueto appuntamento che ogni anno il Comune di Foggia organizza per onorare la memoria delle vittime dei bombardamenti che colpirono la città di Foggia in quella lontana mattina del 1943.

Questa mattina, alla presenza delle massime autorità civili e militari cittadine, si è svolto il tradizionale sobrio appuntamento promosso dall’Amministrazione comunale. Alle 9,39, a Palazzo di Città, con i dodici rintocchi provenienti dalla torre campanaria, è stata richiamata alla mente la prima esplosione di quella drammatica giornata.

Poi in stazione, alle 10,15, dinanzi alla targa che ricorda i ferrovieri caduti, è stata deposta una corona d’alloro.

L’attacco portato dalle 'Fortezze volanti' americane avvenne, infatti, in due ondate.

Quella dagli esiti più drammatici si registrò nella stazione ferroviaria dove centinaia di persone trovarono la morte nel sottopassaggio.

Gli ordigni sganciati sui binari, oltre a far crollare parti della struttura, colpirono un carro cisterna che trasportava carburante. Il liquido si rovesciò tutt’intorno e s’infilò nel sottopasso, gremito di persone che si erano radunate lì per trovare riparo dalle bombe, prendendo fuoco.

Centinaia di uomini e di donne, così, trovarono la morte in modo atroce. Alcuni ferrovieri, con un gesto di eroismo, allontanarono dalla stazione un convoglio militare pieno di munizioni. Un’azione che costò la vita a molti di loro.

"Le sofferenze della nostra comunità, ma anche la sua eccezionale capacità di reazione, hanno portato la Città di Foggia ad essere insignita di due medaglie d’oro: la prima al Valor Civile, nel 1959 e poi quella al Valor Militare nel 2006. Un riconoscimento che deve essere costante stimolo collettivo per imprimere alla nostra città la forza necessaria per quel progresso civile, economico e sociale che tutti auspichiamo” ha concluso la prima cittadina.

La sera del 22, con inizio alle ore 21,00 e con ingresso gratuito, è, inoltre, programmato nella villa comunale il tradizionale Concerto della Pace.

L’appuntamento musicale quest’anno sarà con Eduardo De Crescenzo e Julian Oliver Mazzariello con lo spettacolo 'Avvenne a Napoli'.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone del Foggia Estate tra quelli della rassegna “Non soli ma ben accompagnati”. L’accesso in villa per il concerto sarà assicurato dagli ingressi laterali di via Scillitani e via Mazzei (ex via Galliani).