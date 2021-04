Una 'Bohemian Rhapsody' speciale per Foggia: il dono di due violisti alla città e al comparto culturale: "La musica non si ferma"

Due giovani musicisti professionisti foggiani, due viole, un arrangiamento curatissimo e una produzione video targata Clab Studios. Ha qualcosa di magico il video del brano 'Bohemian Rhapsody' dei Queen, riarrangiato per l'occasione ed eseguito da Angelo De Cosimo e Fabio Gagliano.

Si tratta di una tradizione pasquale, quella dei due violisti, che si fanno chiamare “Duo Km 0”, in quanto vicini di casa, e già per il quinto anno consecutivo propongono una esibizione spot il giorno dedicato al Lunedì in Albis, ma quest'anno il loro diventa un regalo alla città.

“La musica non si ferma mai anche se il comparto sta soffrendo molto e ormai da tanto tempo – spiegano De Cosimo e Gagliano – e questo video è il nostro regalo alla città di Foggia, in questo periodo storico così complicato. Con l'auspicio che presto la nostra città torni a sorridere e anche il comparto culturale possa tornare a respirare”.