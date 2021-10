Green pass obbligatorio dal 15 ottobre, lavoratori minacciano di bloccare il porto di Trieste: nessuna protesta in quello di Manfredonia

All'Adnkronos Tito Vespasiani, segretario generale di sistema portuale del mare Adriatico meridionale di cui fanno parte i porti di Manfredonia, Barletta, Monopoli, Bari e Brindisi, fa sapere che non sono previsti per la giornata di domani 15 ottobre, giorno in cui scatta l'obbligatorierà del green pass per i lavoratori, blocchi, manifestazioni di protesta o iniziative simili. "Da una ricognizione informale abbiamo constatato un livello altissimo di vaccinazione nelle aziende che operano nei nostri porti, pertanto i lavoratori sono muniti di green pass. In vari casi abbiamo riscontrato un grado di vaccinazione del 100 per cento. Questo ci induce a ritenere che non ci saranno situazioni particolari a differenza di quanto avviene a Trieste" il commento all'Adnkronos.