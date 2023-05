Puglia pronta alle emergenze ambientali, test superato a Marina di Lesina: “È stato un lavoro eccezionale"

La poderosa macchina dei soccorsi attivata nella maxi esercitazione del 5 maggio scorso a Marina di Lesina ha superato il test sulla capacità di risposta in caso di sversamento in mare di idrocarburi, ma non sarebbe mancata qualche sbavatura, prontamente rilevata per correggere il tiro.

Oggi il Dipartimento della Protezione civile si è riunito a Bari, nella sala del Consiglio regionale, per il debriefing, a conclusione del progetto Interreg Italia-Croazia ‘Firespill’ avviato nel 2022, che ha coinvolto, tra gli altri, Legambiente, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, la Capitaneria di Porto di Manfredonia, Marina, la Direzione Marittima della Guardia Costiera di Bari, Prefettura di Foggia e Comune di Lesina, ma anche il dipartimento nazionale della Protezione civile.

“Ci riuniamo oggi per verificare le attività che abbiamo messo in atto nella grande esercitazione a larga scala di qualche settimana fa, per capire se è andato tutto bene e se abbiamo fatto degli errori – ha detto Nicola Lopane, capo del Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze della Regione Puglia - Sicuramente ce ne sono stati, li abbiamo rilevati, e questo è il bello delle ‘esercitazioni in tempo di pace’, come si dice, perché verifichiamo le nostre attività, quello per cui abbiamo studiato e abbiamo incrementato le nostre capacità di intervento sul territorio, in relazione anche a tutti gli attori coinvolti. Dagli errori cresciamo, miglioriamo le nostre attività e ci rendiamo pronti per affrontare qualsiasi emergenza possa capitare”.

Sul Gargano, nelle acque antistanti Marina di Lesina, è stato simulato l’incidente di una nave mercantile e lo sversamento in mare del carburante, sostituito da lolla di riso, arrivato fino alla spiaggia. L’esercitazione denominata ‘Oil Spill’ ha coinvolto volontari provenienti da tutta la regione e ha messo alla prova l’intero sistema davanti a un'emergenza ambientale in mare. All’evento conclusivo ha partecipato anche una delegazione croata. Per il Comune di Lesina ha partecipato il vice sindaco, Alessandra Matarante.

“Oggi chiudiamo un bellissimo progetto, importantissimo perché mette in evidenza le capacità della Protezione Civile pugliese, all’avanguardia anche in un settore specifico, quello della difesa del nostro prezioso patrimonio naturale dal rischio di sversamento in mare di sostanze tossiche - ha dichiarato Maurizio Bruno, presidente del Comitato Permanente della Protezione Civile Puglia - Abbiamo coinvolto tutti i soggetti interessati, dalla Marina alla Prefettura di Foggia: è stato un lavoro eccezionale”. Ha rivolto “un particolare ringraziamento ai tanti volontari che ormai sono un punto di riferimento non solo nel salvare vite umane, ma anche il nostro bellissimo territorio. È stato un grande lavoro di squadra”.