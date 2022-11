La città rimette in sella il dantista Battistella: la nuova due-ruote è rossonera e si chiama 'FoggiEquità'

Dopo la triste parentesi del furto, Foggia ha rimesso in sella il dantista Giorgio Battistella, protagonista del 'Dante in bici tour': la sua nuova due-ruote, frutto di una raccolta fondi, è rossonera e si chiama 'FoggiEquità'.

"In soli quattro mesi abbiamo portato a termine un piccolo ma significativo impegno, non solo concreto e concorde, ma soprattutto a sostegno di un diverso approccio culturale e di reale solidarietà rispetto a chi subisce gli effetti di un reato. In questo caso anche a supporto di una Comunità e della cultura itinerante", spiega Pasquale Cataneo fautore dell'iniziativa insieme a tutto il Circolo Tavoliere Monti Dauni di Foggia.

“Il13 luglio scorso, il furto della bici al ciclodeclamatore trevigiano, Giorgio Battistella, ha procurato nella nostra città un moto di reazione positiva, con l'obiettivo di far ripartire, nel 2023, il 'Dante in Bici tour', la diffusione della cultura su due ruote”, spiega. "Ed oggi possiamo comunicare, in particolare ai foggiani che hanno fattivamente contribuito al progetto, la concreta realizzazione dell’obiettivo prefissato, e possiamo pubblicare anche le foto del prof. Battistella e della sua nuova bici battezzata FoggiEquità".

La manifestazione promossa a fine luglio a ParcoCittà, alla quale ha partecipato anche Funny Bike, ha raggiunto l’obiettivo prioritario di reperire fondi per ricomprare una bici, in sostituzione di quella rubata, e consentire la ripresa del tour per il prossimo anno sulla costa tirrenica. “Siamo riusciti a coniugare contenuti culturali nell’evento condotto dalla dott.sa Rita Capaccio, con interventi degli artisti (Emilio Sansone e Luigi Paciello) e, in particolare, quello storico su Foggia dello studioso Luigi Marmorino (Università del Crocese) con i versi di Dante, relativi a personaggi come Manfredi e Carlo d’Angiò, declamati nella parte finale dal prof. Giorgio Battistella", precisa l’ex consigliere comunale Cataneo.

"Non posso che ribadire la mia soddisfazione e la mia gratitudine per questa risposta di solidarietà concreta da parte di tanti cittadini foggiani, singoli e in forma associata, che con “'FoggiEquità' porterà in sella il professore trevigiano ed anche la nostra città in giro, nel suo prossimo tour itinerante, sul versante tirrenico. Noi continueremo a lavorare per rafforzare il cambiamento culturale in atto e contribuire, diversamente dagli indolenti e dai detrattori, a dare buona fama, speranza e futuro migliore alla nostra Comunità a Foggia, e fuori Foggia come ad esempio, in questo caso, a Treviso e lungo la dorsale tirrenica”, conclude.