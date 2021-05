L’Università Internazionale del design di Pescara in visita al Parco avventura di Biccari per una lezione sulle casette sugli alberi

Va avanti in maniera fattiva la collaborazione fra la EcolForest, società cooperativa dei Monti Dauni, e l’Università del Design di Pescara. Infatti, sabato prossimo, 22 maggio alle ore 10,30, 20 studenti dell’università pescarese, verranno a studiare le casette sugli alberi al Parco Avventura di Biccari. Sarà il prof. Fabio Contillo Docente del corso di Design di Microambiente, ad accompagnare gli studenti dell’Università Europea per una lezione sullo studio architettonico ambientale e il nuovo approccio turistico minimal. "Mi sono dedicato dall'inizio della mia carriera alla progettazione degli spazi abitativi per la vacanza- ha dichiarato il Prof Contillo- per rintracciare i luoghi in cui rigenerarsi staccando dalla routine quotidiana. E l’idea “magica” del Parco Daunia Avventura, con le sue Casette in Legno ad impatto zero, andava assolutamente studiata ed approfondita. Ecco perché abbiamo condiviso con la Ecolforest – ha concluso Contillo- l’esperienza diretta per i nostri studenti”. “E’ una splendida occasione per consolidare un rapporto di collaborazione con l’Università Europea del Design- ha sottolineato il Presidente di Ecolforest gestore del Parco Daunia Avventura, Mario De Angelis- dove lo studio dell’architettura ambientale, si sposa felicemente con l’idea ecologica dell’esperienza umana ad impatto zero”.

Nell’occasione gli studenti illustreranno i propri progetti di studio designer per un sano equilibrio fra natura e architettura forestale.