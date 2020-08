A Biccari arriva la panchina gigante. Vista sul Tavoliere e il Gargano a 950 metri d'altezza. "Omaggio alla Capitanata"

"Seduto su una panchina grande per guardare un grande panorama sotto il tetto della Puglia". Il sindaco Gianfilippo Mignogna sorridente e piccolo piccolo immortalato su una panchina gigante nuova di zecca annuncia così l'arrivo a Biccari di un'altra attrazione. "È troppo alta per me", scherza quando gli si chiede di descriverla. È stata montata oggi sotto Monte Sidone, tra il Lago Pescara e Guado del Tufo, in uno dei punti panoramici più belli. Da lì si può ammirare tutta la piana fino al Gargano. È stata scelta una posizione accessibile alle auto e alla portata di tutti, motivo per cui è stata preferita al Monte Cornacchia, la vetta più alta della Puglia. Si tratta di una terrazza naturale sul Tavoliere.

La panchina è ancora da completare, con una mano (anzi, più mani) di vernice e una frase di Federico II. “È evidente che Dio non ha conosciuto l'Apulia e la Capitanata, altrimenti non avrebbe dato al suo popolo la Palestina come Terra Promessa”, si leggerà. "È un omaggio alla Capitanata - spiega il sindaco Mignogna - forse bisogna alzarsi un po' per vedere quanto è bella". Tra qualche giorno sarà pronta. È stata realizzata senza ricorrere a finanziamenti. "Zero fondi, tutto in economia", fa sapere il lungimirante e vulcanico sindaco del borgo dei Monti Dauni.

L'installazione fuori scala, particolarmente in voga negli ultimi tempi tanto da spopolare in tutta Italia (il concept, però, è di 10 anni fa), consente di apprezzare i paesaggi da un'altra prospettiva e di valorizzare e promuovere il territorio: impossibile non scattare una foto una volta saliti. Nel grazioso piccolo comune sono già una calamita per i visitatori le casette sugli alberi nel Parco Avventura e le Bubble Room, bolle trasparenti per dormire sotto le stelle, a stretto contatto con la natura. Recentemente, poi, un'altra iniziativa particolarmente apprezzata è diventata virale: la facciata multicolor della Biblioteca di Comunità, un grande murales pieno di libri. Il prossimo spettacolo è a circa 950 metri d'altezza.

