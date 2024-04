La Biblioteca Comunale Alessandro Minuziano di San Severo diventa una Community Library, un luogo dove la cultura si fa comunità. Lunedì 8 aprile, dalle ore 17.00, la rinnovata Biblioteca di Largo Sanità apre le porte alla cittadinanza nella sua nuova veste accessibile, accogliente e smart con una visita aperta e guidata. Alla cerimonia d’inaugurazione, prevista per le ore 18,00, parteciperanno il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino e il Vice Presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Modera il Responsabile dell’Ufficio Stampa Michele Princigallo.

“La Community Library – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Iacovino -, realizzata grazie ad un finanziamento della Regione Puglia di oltre 900.000 euro, sarà un centro di convergenza delle identità sociali e culturali della città, attraverso cui promuovere attività di aggregazione utili a combattere con più efficacia marginalizzazione ed isolamento. Uno spazio, un luogo, un presidio di pensiero e di immaginazione, oltre che di azioni e passioni, che produrranno un miglioramento della vita culturale di tutti i cittadini”.

Nel corso dell’inaugurazione è in programma anche una visita guidata nelle sale riadeguate al nuovo piano di utilizzo della Biblioteca: dalla Sala Studio di Storia locale alla sala del Libro antico, passando per la Sala Studio polifunzionale, la Sala 'Dimmi' (Didattica inclusiva Multilivello multimediale integrata), la Sala Futuro (dedicata alla narrativa per ragazzi e ai fumetti) e la Sala dell’Archivio Fotografico dei fondi Vorrasio e Domenico Tota. ​