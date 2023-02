A Foggia arriva la Biblioteca Itinerante, il progetto che promuove la lettura per tutti

Arriva a Foggia il progetto ‘Lettori alla pari’, con la sua ‘Biblioteca itinerante’, rivolta a bambini, insegnanti, scolaresche, educatori e genitori. Come nasce la biblioteca itinerante? Dal lavoro di edizioni la meridiana per promuovere la lettura anche in fasce della popolazione che rischiano di restarne escluse: persone con disabilità fisiche e psichiche o con difficoltà linguistiche e dell’apprendimento. Per loro, esiste da anni una produzione editoriale che prova ad abbattere le barriere: libri in Braille, audiolibri, libri in LIS, Silent Book, libri CAA e in simboli.

A questi libri edizioni la meridiana ha dedicato la Fiera Lettori alla Pari, la prima fiera nazionale del libro accessibile, che tornerà al Mat di Terlizzi la prossima primavera per la sua seconda edizione. Intanto, in occasione della prima edizione del progetto, la casa editrice si è dotata di una vera e propria “biblioteca accessibile”, che sta portando in tour in vari comuni di Puglia, mettendo a disposizione libri, esperienze, laboratori con lo scopo di far conoscere questo universo di possibilità al pubblico pugliese, promuovendo la lettura accessibile e l’inclusione socio-culturale dei lettori con disabilità o difficoltà. Dopo la tappa di Brindisi di fine 2022 e quella di gennaio 2023 ad Andria e febbraio a Trani, è Foggia ad ospitare la biblioteca itinerante, da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo, presso la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia che sostiene l’iniziativa.

La settimana di permanenza vede anche la collaborazione attiva della Biblioteca La Magna Capitana e del Csv Foggia. I cittadini potranno visitare liberamente la Biblioteca Itinerante, partecipare a laboratori e letture animate per bambini e bambine, studenti e studentesse e prendere parte a incontri pensati in particolare per i docenti della scuola primaria e secondaria. Per partecipare alle attività (interamente gratuite) bisogna prenotarsi sul sito di edizioni la meridiana, dove è online anche il calendario completo.

Giovedì 23 febbraio l’iniziativa sarà presentata alla città in un incontro pubblico presso la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia alle ore 17,30. Saranno presenti il prof Aldo Ligustro, Presidente Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la dott. ssa Elvira Zaccagnino, direttrice delle edizioni La Meridiana, la dott. ssa Milena Tancredi, responsabile Biblioteca dei Ragazzi della Magna Capitana di Foggia, e il dott. Pasquale Marchese, presidente CSV Foggia.