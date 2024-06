Benessere territorio e arte-educazione alla salute: prevenzione delle dipendenze

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’evento ìBenessere Territorio e Arte- Educazione alla salute: prevenzione delle Dipendenze' - organizzato dall’associazione sportiva Virtus di Foggia in collaborazione con l’Istituto Da Feltre Zingarelli e con il SerD - rappresenta la conclusione di un progetto svoltosi nel corso dell’anno scolastico, articolato in diversi incontri, durante i quali sono state affrontate varie tematiche, come ad esempio le dipendenze da alcol, fumo, droga e le dipendenze emergenti: gioco d’azzardo, dipendenza da internet e da videogiochi.

Una particolare attenzione è stata data alla “dipendenza affettiva” intesa come relazione “tossica”, che fa riferimento non solo al rapporto sentimentale, ma anche a quello dell’amicizia.

Le relazioni tossiche sono legami che anziché donare benessere, generano insoddisfazione, ansia e prosciugano le nostre energie. Su questo argomento la prof.ssa Danza Maria Filomena ha ideato una interpretazione del brano musicale 'La mia voce' tratta dal film Aladdin utilizzando il corpo per trasmettere un messaggio: nel mondo le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini, cambiare questa condizione si deve e si può...insieme!

Sono stati coinvolti gli alunni delle classi seconde e terze della scuola media "Da Feltre-Zingarelli" con l’intento di spiegare il concetto di dipendenza e l’importanza della prevenzione, in una fascia di età potenzialmente a rischio. Gli alunni hanno partecipato con impegno agli incontri e hanno introdotto ogni giornata presentando cartelloni e/o presentazioni audio-video sulle varie tematiche.

Il compito della scuola è quello di informare gli alunni dei rischi e della pericolosità delle dipendenze e di aiutarli ad assumere la consapevolezza del “proprio valore e delle proprie potenzialità”, così da rendere l’alunno protagonista del proprio processo di apprendimento, socializzazione e formazione.