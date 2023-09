Lercio ironizza su Foggia: "10 euro per visitarla". E Luxuria fa arrabbiare Lucarelli

Ora ci si mette anche Lercio. Seppure a scopo umoristico, la pubblicazione del titolo 'Dopo Venezia anche Foggia lancia il ticket turistico: “Se verranno daremo 10 euro a ogni visitatore”' ha suscitato la reazione dei foggiani, alquanto infastiditi e indignati dall'ennesimo riferimento negativo alla città. Danilo prova a replicare al tentativo dii taluni di denigrare il capoluogo dauno: "Che Foggia non abbia servizi all'altezza per i suoi cittadini è vero. Che non ci sia lavoro è altrettanto vero. Che ci siano problemi pure. Ma dire che sia brutta esteticamente, significa non esserci mai stati a Foggia".

In tanti non l'hanno presa bene. Non sono mancati i consueti botta e risposta, i richiami alla mafia e al caporalato. Quella di Lercio è l'ennesima infelice battuta su Foggia. E Ivan, probabilmente, non ha tutti i torti: "Lercio questa volta non sono d'accordo con il tuo commento. Foggia ha sicuramente tanti problemi da risolvere, ma non è una città da buttare via. Quello che mi ha lasciato perplesso è stato vedere il like alla tua satira spietata da persone che si trovano alla regione grazie ai voti di noi foggiani. Mi sarei aspettato una difesa a spada tratta della città. Forse mi sbaglio ma sembra quasi che Foggia venga schernita e umiliata con questo post".

Soprattutto perché la discussione è degenerata in commenti del tutto inopportuni, come ad esempio quello di Antonio: "Quando vieni a Foggia con la macchina piangi due volte. La prima quando arrivi e la seconda quando te ne vai, col treno". O di Massimo: "Che aggiunto al furto della macchina e delle valigie è un affarone".

E' comparso anche il commento di Vladimir Luxuria: "Non sapevo che la Lucarelli si paragonasse a Lercio". La replica della giornalista su Instagram non si è fatta attendere: "Dopo migliaia di insulti sessisti e pure minacce di morte la poveretta continua a istigare i foggiani sotto pagine locali".