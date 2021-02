Sorpresa sulla 'Tangenziale di Foggia', barbagianni ferito trovato sul ciglio della strada: cantoniere lo salva

Nella mattina di martedì 16 febbraio 2021 Giovanni Curia. cantoniere Anas, lungo la strada statale 673 “Tangenziale di Foggia”, all’altezza del capoluogo della Capitanata, ha trovato adagiato sul ciglio della strada un meraviglioso esemplare di barbagianni.

Il rapace era ancora in vita, ma la ferita ad un’ala lo rendeva inabile alla ripresa del volo. Il nostro collega ha subito prestato i primi soccorsi all’animale indifeso coadiuvato dalla Sala Operativa ANAS territoriale e da personale volontario preposto alla tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico.

Il continuo impegno di ANAS nella tutela delle infrastrutture per la viabilità e per la sicurezza degli utenti ha consentito il tempestivo soccorso anche per questo nostro simpatico utente.

