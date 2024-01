Il nuovo progetto di OrEx per le donne vittime di violenza: la danza come mezzo per riscoprire se stesse

Hanno subito violenza, ma sono riuscite ad allontanare i loro aguzzini con un percorso psicologico. Adesso salgono su un palco per esibirsi in 'Barbablù', spettacolo liberamente tratto dalla storia di uno dei più famosi uxoricidi.

Tornano in scena le OrEx Dance Tribe di Francesca Trisciuoglio Capozzi, in collaborazione con Impegno Donna. A ballare, accanto alle Orex, proprio le donne vittime di violenza che con la danza proveranno a ritrovare se stesse. L’iniziativa ricalca il progetto ‘Confidence’, percorso di incontri di danza con spettacolo finale, che vedeva protagoniste donne vittime di violenza, realizzato da OrEx e Impegno Donna due anni fa.

Un progetto che riscosse grande successo e che si è voluto riproporre: “La voglia di ripeterlo è stata fortissima, è stato entusiasmante andare tutti insieme in scena ed è stato bellissimo danzare durante l’anno. Per le donne protagoniste e per noi dell’associazione OrEx”, racconta Francesca Trisciuoglio Capozzi. Il corpo della donna è l’assoluto protagonista, ma stavolta assume un ruolo diverso: “Passare da un ruolo in cui si è vittime – e quindi il corpo viene maltrattato – a un ruolo in cui il corpo è esposto è significativo, perché il corpo diventa forma di espressione, mezzo per raccontare e superare le ferite del passato. Si riscopre la dolcezza, l’espressività. E questo è un percorso che non si attua in un giorno, da qui il motivo della scelta di tenere un anno di corsi. Grazie a questi laboratori, la donna pian piano riscopre il suo corpo in maniera diversa”, ha aggiunto la Trisciuoglio Capozzi.

“Il Progetto Confidence ebbe un grande successo non soltanto per la risposta di pubblico, ma soprattutto per il coinvolgimento delle nostre donne che si sono sentite rinascere, nei loro corpi, nelle loro emozioni, nei loro sentimenti, nella loro femminilità. Ora riproponiamo questo connubio con un altro progetto legato alla fiaba di ‘Barbablu’, abbiamo già raccolto un numero significativo di adesioni”, ha aggiunto Franca Dente di Impegno Donna.