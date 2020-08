Il turismo islamico fa gola alla Puglia, ma piovono polemiche e il bando per i viaggiatori 'halal' viene ritirato

Dietrofront su 'Puglia Muslim Frendly', l'avviso pubblico realizzato con risorse europee per la "presentazione di proposte progettuali finalizzate alla definizione del piano di promozione dell'offerta turistica Puglia Muslim Friendly".

Dopo le polemiche piovute tanto dalla Lega quanto dai Fratelli d'Italia, il Teatro pubblico pugliese fa sapere che il bando è staro ritirato in quanto "è necessario sottoporlo a valutazione della Giunta".

Si tratta della misura che stanziava fondi per progetti di promozione turistica adatti al target dei turisti musulmani e alle particolari esigenze dei viaggiatori che conducono uno stile di vita halal da realizzarsi dal 1 ottobre al 18 novembre, per un importo di 90mila euro.

"Dopo la denuncia della Lega, marcia indietro di Emiliano sul finanziamento a favore del turismo islamico. Completeranno l'opera i pugliesi il 20 e 21 settembre, mandando a casa questa sinistra vergognosa e anti-italiana" il messaggio su Fb Matteo Salvini.

"La Regione Puglia in mano alla sinistra pubblica un bando con il quale finanzia le strutture turistiche che tolgono i simboli cristiani, diventano Muslim Friendly e si rendono più accoglienti nei confronti dei musulmani. Tra le prescrizioni, piscine separate tra uomini e donne, babysitter e personale vestito in modo consono e una serie di altre regole imbarazzanti. Ora paghiamo pure con risorse pubbliche per farci islamizzare" il commento sui social di Giorgia Meloni, leader di Fratelli di Italia. "Per fortuna Fratelli d'Italia cancellerà questa idiozia tra poco, dopo che avremo cacciato la sinistra dal governo della Regione Puglia", conclude.