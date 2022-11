Emergenza canile, in arrivo un altro bando: riparte la ricerca di una struttura in tutta la provincia

Riparte la ricerca, fin qui infruttuosa, di una struttura autorizzata come canile sanitario e rifugio per svuotare quello municipale, da oltre un lustro inagibile e fatiscente, emergenza mai risolta da quando scattò il sequestro a marzo del 2016, durato più di un anno. Il Comune di Foggia è in procinto di bandire un’altra gara, la terza della gestione commissariale, ma ormai si è perso il conto di quante procedure siano andate deserte dal 2017, anno in cui è stata avviata la ricognizione di strutture autorizzate dove sistemare i randagi, nelle more della costruzione di un nuovo canile.

La patata bollente passa al Comandante della Polizia locale Romeo Delle Noci, da giugno dirigente ad interim dell’Ufficio randagismo e tutela animali. Prima di allora, la pratica era nelle mani della dirigente Silvana Salvemini. Alla luce dei bandi andati deserti, a seguito di “complessi approfondimenti”, come evidenziato nella determina di approvazione che risale ad una settimana fa, il capitolato d’appalto è stato rimaneggiato e le condizioni di gara sono state parzialmente modificate. “Si è proceduto ad un leggero adeguamento dell’importo posto a base di gara, all’ampliamento del limite territoriale di allocazione della struttura atta al ricovero degli animali – spiega nell’atto Delle Noci – nonché alla rimodulazione delle clausole che, di fatto, potevano impedire la partecipazione delle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) della Legge regionale n. 2/2020, nonché del requisito afferente i requisiti strutturali dei canili, adeguandolo alla precitata Legge Regionale, al fine di ampliare la platea dei potenziali partecipanti”.

L’importo a base di gara riferito alla durata di tre anni sale a 604.440 euro, al netto dell’Iva, mentre nel precedente capitolato la somma ammontava a 591.300 euro. In pratica, nel calcolo, sono stati aggiunti 10 centesimi in più al giorno per ciascuno dei 120 cani, arrivando a 4,60 euro. La ricerca di una struttura idonea ad ospitare almeno 120 cani si estende a tutta la provincia di Foggia: il canile rifugio e sanitario potrà trovarsi nel territorio comunale o almeno nel “comprensorio territoriale di competenza del Servizio Veterinario della Asl Fg facente capo al territorio del Comune di Foggia”. Quest’ultimo criterio, solo nel 2020, era stato fortemente osteggiato dalle associazioni animaliste e, all’epoca, si parlava di una struttura ubicata entro un raggio di 60 chilometri al massimo da Palazzo di Città. Una petizione online che gridava alla deportazione, lanciata da Stefania Cassitti, presidente dell’associazione A Largo Raggio, che a tutt'oggi gestisce in virtù di reiterate proroghe tecniche il canile municipale, raccolse la bellezza di 23.662 firme.

Si parla ancora di attività di recupero e protezione dei gatti randagi, altrà criticità rilevata dalle associazioni nei precedenti bandi. L’operatore economico o l’associazione che parteciperà alla gara dovranno produrre, si specifica questa volta, un’autocertificazione per attestare i criteri di idoneità della struttura, che poi sarà l’Asl a verificare. In alternativa, dovrà presentare l’autorizzazione sanitaria, corredata da atto di asservazione rilasciato da un tecnico competente. Ai criteri di mantenimento e cura degli animali, si aggiunge l’obbligo di assicurare, in caso di necessità, una aliquota di spazi idonei da riservare al canile sanitario in misura non inferiore al 10% del numero complessivo dei cani ricoverati presso la struttura per conto del Comune di Foggia.

Dalla determina di approvazione del capitolato si evince che l’ente non ha ricevuto alcun riscontro alle note indirizzate all’Asl per acquisire l’elenco delle strutture idonee presenti sul territorio e dei requisiti strutturali, funzionali e igienico-sanitari delle strutture di ricovero per l'affidamento della gestione temporanea. Una volta evase le richieste, “si darà corso – si legge - al compimento degli atti necessari, ivi compresa l’eventuale adozione di misure urgenti ed interinali”, almeno per il tempo strettamente necessario all’espletamento della gara, “affinché il Comune di Foggia possa assolvere ai propri obblighi di legge in materia di randagismo e tutela degli animali”.