Bandiera Verde, 107 pediatri premiano il Gargano: le spiagge di Rodi e Vieste sono a misura di bambino

Vieste e Rodi Garganico si confermano località di mare con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un'indagine condotta fra un campione di pediatri. Assegnate dal 2008 ad oggi mediante una ricerca ideata e condotta dal professore Italo Farnetani, in Italia sono 153 le spiagge che nel 2022 potranno fregiarsi del vessillo di 'Bandiera Verde’

Quest’anno 107 pediatri hanno premiato le due località garganica tenendo conto della presenza di spiaggia con sabbia, dello spazio fra gli ombrelloni per giocare, dell’acqua che non diventa subito alta, della presenza degli assistenti di spiaggia, delle attrezzature dedicate ai bambini, e delle opportunità di divertimento per i genitori (negozi, ristoranti, bar, strutture sportive). Hanno giocato un ruolo importante anche la qualità ambientale e le acque.

In Puglia sono spiagge a misura di bambino, anche quelle di Fasano, Gallipoli, Marina di Ginosa, Marina di Lizzano, Margherita di Savoia, Melendugno, Ostuni, Otranto, Polignano a Mare, Cala Fetente-Cala Ripagnola-Cala San Giovanni, Porto Cesareo e Salve-Marina di Pescoluse.