Sventola ancora la bandiera verde sul Gargano: a Vieste e Rodi le spiagge a misura di bambino

Si confermano 13 le bandiere verdi in Puglia, le spiagge a misura di bambino scelte dai pediatri. Le bandiere verdi, assegnate dal 2008 a oggi mediante una ricerca ideata e condotta dal professore Italo Farnetani, indicano una località marita con caratteristiche adatte ai più piccoli, selezionata attraverso una indagine condotta fra un campione di pediatri.

I 43 pediatri coinvolti quest’anno hanno analizzato i requisiti necessari come la presenza di spiaggia con sabbia, spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che possano andare in sicurezza in acqua, presenza degli assistenti di spiaggia, attrezzature dedicate ai bambini, e opportunità di divertimento per i genitori (negozi, ristoranti, bar, strutture sportive). L’elenco aggiornato è stato presentato nella giornata di ieri a Roccella Jonica (Reggio Calabria) dallo stesso ideatore Italo Farnetani.

Complessivamente, sono 146 le spiagge che hanno ricevuto la bandiera verde, alle quali si aggiungono 5 situate in Europa e 3 in Africa. Nella griglia, rispetto al 2022, si registra un solo nuovo ingresso (Montepaone) che si aggiunge alle altre spiagge tutte confermate. “La scelta ha una motivazione scientifica perché il bambino e l'adolescente hanno bisogno di stare in mezzo alla gente, anche in mezzo al rumore, in mezzo a delle offerte di divertimento e di opportunità turistiche; perciò, quando è possibile anche dell'animazione e del gioco di gruppo, sia perché dopo i tre anni il bambino ha bisogno di aggregarsi con i coetanei, per questo non ha bisogno di stare isolato, ma al contrario in mezzo alla gente dove possa incontrare nuovi amici. È opportuno che i bambini, fin dalla nascita, ricevano stimolazioni acustiche, sonore, di nuovi volti, di nuove persone, di nuove voci; perciò, anche della confusione che per i bambini e gli adolescenti è importate perché fornisce stimolazioni indispensabili per lo sviluppo del sistema nervoso”, spiega Farnetani.

Restano, dunque, confermati i comuni di Rodi Garganico e Vieste, insigniti del titolo rispettivamente nel 2012 e nel 2009. La Calabria è la regione più rappresentata con ben 20 comuni presenti.