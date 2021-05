Isole Tremiti, Peschici e Zapponeta al top, anche nel 2021 sventola la Bandiera Blu

Confermate le tre le località della provincia di Foggia insignite del vessillo della Fee - Foundation for Environmental Education già nel 2020. Nella lista degli approdi, anche quest'anno ci sono il porto turistico di Rodi Garganico e la Marina del Gargano di Manfredonia

Nella cartina d'Italia con i Comuni Bandiera Blu, anche quest'anno sono tre le località della provincia di Foggia insignite del vessillo della Fee - Foundation for Environmental Education, le stesse del 2020: confermato l'ambito riconoscimento della Ong internazionale alle Isole Tremiti, Peschici e Zapponeta.

Sventola anche nel 2021 la Bandiera Blu nel porto turistico di Rodi Garganico e nella Marina del Gargano di Manfredonia, nella lista degli approdi.

La Puglia è sul podio della 35esima edizione con 17 Bandiere Blu, due in più dell'anno scorso: tre sono i nuovi ingressi e un comune esce. Condivide la terza posizione in classifica con la Toscana. Al primo posto c'è la Liguria (32 comuni), seguita dalla Campania con 19 bandiere.

New entry Bisceglie (Bat), Monopoli (Ba) e Nardò (Le), fuori Castro (Le).

In Italia quest'anno la Bandiera Blu sventola in 201 località rivierasche. Nel 2020 erano 195. Salgono a 81 (l'anno scorso erano 75) i porti turistici che potranno fregiarsi del vessillo: in Puglia passano da 6 a 7 con la novità del porto turistico Marina Resort Bisceglie Approdi.