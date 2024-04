Baby gang, un problema che riguarda anche Foggia: "Punti di contatto con il bullismo"

Sempre più spesso i telegiornali sono farciti di notizie su aggressioni da parte di gruppi di giovanissimi nei confronti di coetanei e adulti. Sempre più violenti e sempre più pregiudicati. Ad oggi questo fenomeno è di appartenenza delle grandi città, ma anche nella nostra città, sempre più frequentemente, balzano alle cronache le aggressioni di ragazzi - forse in preda ad una noia malata - che terrorizzano i passanti con azioni violente.

I Lions Club Monti Dauni Meridionali, questa mattina hanno voluto incontrare gli studenti dell'istituto Luigi Einaudi di Foggia per discutere con loro di questo triste argomento. Coadiuvati dal commissario della squadra Mobile Antonio D'amore e all'ispettore dell'ufficio minori della Questura di Foggia Maria Grazia Corcelli, hanno trattato cause e soluzioni per questo fenomeno dilagante.