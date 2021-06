Cassa Forense: l'avvocato Giulio Pignatiello del Foro di Foggia è il nuovo vicepresidente

Pignatiello, nonostante sia il più giovane tra i consiglieri di amministrazione in carica, è già al terzo mandato da delegato in Cassa Forense

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella riunione del 18 maggio 2021, ha eletto vicepresidente l’avvocato Giulio Pignatiello del Consiglio dell’Ordine di Foggia. Nella stessa seduta sono stati eletti i nuovi componenti della giunta esecutiva: proclamati membri effettivi gli avvocati Giuseppe La Rosa Monaco e Roberto Uzzau, membri supplenti gli avvocati Manuela Bacci e Paolo Zucchi.

Pignatiello, nonostante sia il più giovane tra i consiglieri di amministrazione in carica, è già al terzo mandato da delegato in Cassa Forense ed ha maturato in questi anni una notevole esperienza nell’ente essendo anche al suo secondo mandato da consigliere d’amministrazione ed avendo ricoperto il ruolo di componete della Giunta esecutiva.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense guidato dal neo eletto presidente l’avv. Valter Militi del Foro di Messina (il 29 aprile ha preso il posto di Nunzio Luciano) è composto, oltre che dal vicepresidente Giulio Pignatiello, anche dai consiglieri già in carica: gli avvocati Luigi Bonomi del Foro di Varese, Camillo Cancellario del Foro di Benevento, Roberto Uzzau del Foro di Sassari, Nicolino Zaffina del Foro di Lamezia Terme dal riconfermato avv. Giuseppe La Rosa Monaco del Foro di Catania oltre che dai neo eletti avvocati Marisa Annunziata del Foro di Salerno, Manuela Bacci del Foro di La Spezia, Giancarlo Renzetti del Foro di Roma e Paolo Zucchi del Foro di Parma Ufficio Stampa C.F.