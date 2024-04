Spettacolo nelle acque di Peschici: avvistata una foca monaca

Eccezionale avvistamento, questo pomeriggio, nelle acque del Gargano: un esemplare di foca monaca nuotava davanti all'imboccatura del porto di Peschici. A documentare la sua presenza, Nicola Marino e Pasquale Mastromatteo.

Il video ha fatto subito il giro del web.

Si tratta nel secondo avvistamento in poco meno di un anno: a maggio del 2023, un pescatore e i suoi amici hanno ripreso una foca monaca nelle acque antistanti Marina di Lesina. La ricercatrice del Cnr Lucrezia Cilenti aveva rilanciato il filmato, evidenziando come l’habitat costiero del Gargano, comprese le Isole Tremiti, potesse ritornare ad essere un’area idonea per la sopravvivenza e la conservazione della specie in Puglia, facendo rete con la costa salentina e croata.

Fino agli inizi degli anni ‘60, infatti, era attestata la presenza di foche monache alle Diomedee.