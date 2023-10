Gli alunni foggiani rivedranno i 'Nonni Vigili': si cercano 20 unità

Buone notizie per i nonni vigili, ma soprattutto per le famiglie dei ragazzi che frequentano gli istituti scolastici della città. Ieri, 19 ottobre, con un avviso pubblico a firma del comandante della Polizia Locale, Romeo Delle Noci, il Comune di Foggia ha rilanciato il progetto dei 'Nonni Vigili' destinato a tutti i residenti in pensione che intendano impiegare volontariamente il proprio tempo ed energie, anche sulla base delle esperienze maturate nel corso della vita lavorativa, assicurando la propria presenza sul territorio attraverso il presidio dei plessi scolastici, volto a migliorare le condizioni di sicurezza dei bambini nelle fasi di entrata ed uscita dalle scuole

Il progetto è indirizzato agli aspiranti che abbiano un’età compresa tra i 50 e i 75 anni, così come previsto dal vigente regolamento. I requisiti sono la residenza o il domicilio nel Comune di Foggia; la titolarità di trattamento pensionistico, ovvero, non prestare, per tutta la durata del progetto, attività lavorativa a qualsiasi titolo; l'idoneità psicofisica al servizio richiesto, da documentare con certificazione medica rilasciata dal medico di base (non antecedente a tre mesi); il godimento dei diritti civili e politici; l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; l'affidabilità e la puntualità.

Costituisce requisito preferenziale, l’essere pensionati delle forze dell’ordine o della Polizia Locale. I volontari che vogliono aderire al progetto possono presentare istanza al Comune di Foggia entro e non oltre il 15eismo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando un modello disponibile anche presso l’Ufficio protocollo del Comando di Polizia Locale in via Manfredi o scaricabile dal sito istituzionale.

Il Comando della Polizia Locale procederà al controllo documentale e dei requisiti richiesti redigendo una graduatoria finale considerando. A arità di requisiti si premierà l’età anagrafica più bassa; l'essere pensionato di organi di polizia; la data di presentazione della domanda.

Si prevede un numero orientativo di ammessi di circa 20 unità, incrementabile in ragione delle risorse finanziarie eventualmente rese ulteriormente disponibili.

I cittadini ammessi al progetto parteciperanno ad un breve corso di informazione e formazione presso il comando di Polizia Locale. Le attività saranno svolte sotto forma di volontariato, senza fini di lucro e non prevedono alcun compenso.

La collaborazione tra i partecipanti al progetto e l’amministrazione non implica alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune di Foggia. Per tutti i volontari sarà attivata una polizza assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, con spese a carico dell’amministrazione comunale.