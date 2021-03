Autovelox sulla Sp 110 dal Villaggio Artigiani e fino a via Napoli: installati quattro totem 'Velo ok'

Dal 4 marzo a Castelluccio dei Sauri, sulla sp 110 (dal Villaggio Artigiani e fino a via Napoli), con il supporto della Globex Mvr, azienda specializzata nella fornitura di prodotti e servizi riguardanti la sicurezza stradale, è cominciata l’implementazione di un progetto finalizzato alla sicurezza stradale, lungo il quale vige il limite di 50 km/h.

"Il progetto mirato alla sicurezza stradale denominato 'Strada amica', a differenza di altre soluzioni basate esclusivamente sull’impiego di dispositivi di rilevamento della velocità, consta di tutta una serie di attività mirate a mitigare il fenomeno dell’alta velocità sul tratto urbano in questione molto trafficato (anche da mezzi pesanti) e caratterizzato da una serie di attraversamenti pedonali.

Con l’installazione di 4 totem, 'Velo ok' destinati all’alloggiamento dell’autovelox, l’obiettivo finale è quello di utilizzare gli strumenti tecnologici per il rilevamento degli eccessi di velocità in maniera proficua al solo fine di rendere la strada attenzionata particolarmente sicura.

Il progetto 'Strada Amica' consta di una serie di attività, di cui alcune già svolte, e propedeutiche all’installazione fisica degli strumenti, necessarie all’acquisizione di dati oggettivi sul traffico e sui quali predisporre il miglior piano d’intervento finalizzato alla messa in sicurezza del tratto di strada in questione.

E' altresì fondamentale dotare gli agenti del comando di polizia di tutte le tecnologie, informatiche e non, necessarie al corretto monitoraggio dei risultati raggiunti, all’effettuazione dei dovuti controlli e alla corretta gestione del ciclo sanzionatorio derivante dall'attività di controllo"