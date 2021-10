Un raro autoritratto di Andrea Pazienza all'asta: è tra i lotti più attesi della 'Comic Art' di Milano

Un raro autoritratto dell'artista e fumettista originario di San Severo, Andrea Pazienza, tra le opere più attese dell'asta 'Comic Art' di Art-Rite Auction House, in programma il prossimo 10 novembre, a Milano.

Si tratta di una delle vendite più amate tra quelle proposte dalla casa d’aste milanese che in pochi anni ha saputo consolidarsi nel settore del fumetto, così poco convenzionale per il mercato italiano e per questo molto apprezzato da collezionisti e appassionati.

Il catalogo del 10 novembre annovera un nucleo di oltre cento lotti, per la maggior parte di autori italiani, scelta - questa - che rientra nel preciso intento del capo-dipartimento Federico Manusardi di valorizzare principalmente gli artisti nazionali.



Grande spazio, in particolare, è dedicato agli autori cosiddetti frigideriani, quelli cioè che provengono dall’universo Frigidaire e da tutte quelle riviste che per contenuti e linguaggio vengono a essa associate come Il Male, Cannibale, Frizzer, e che a partire dalla fine degli anni ’70 sono state il riferimento del fumetto italiano sia in termini di impatto artistico che di ricerca stilistica. Da Andrea Pazienza a Stefano Tamburini, da Vincino a Fabio Visintin, tutti i disegnatori di spicco di quel momento d’oro dell’illustrazione italiana sono presenti nell’incanto di Art-Rite.

A partire dal toplot di quest’asta: un raro autoritratto di Andrea Pazienza, esposto recentemente nella mostra 'Pasolini Pascali Pazienza' al Museo Fondazione Pino Pascali, dal titolo 'Paziembran', del 1975 (cm 50x69, pennarello su foglio trasparente, stima € 13.000 - 18.000).

Sempre di Pazienza, insieme al collega e direttore Vincenzo Sparagna, è anche 'Basta Amore', pennarello e collage su carta applicato su cartone del 1985 (stima € 6.000-8.000) parte del progetto sulla 'Pittura maivista', movimento multiforme che in modo ironico ha voluto schierarsi contro la canonica distinzione tra “arte per il popolo” e “arte per le élites”.

Da annoverare tra i frigideriani alcune opere di Stefano Tamburini, tra cui l’illustrazione “Meglio un falso bello”, tecnica mista e collage su carta del 1984 (stima € 3.000-4.000). Rilevante inoltre la presenza di autori classici, come Tacconi, Jacovitti, Micheluzzi, anch’essi inclusi in catalogo. Non mancano gli autori moderni, le firme cioè più prestigiose degli ultimi vent’anni: tra cui si segnala il manifesto ufficiale Ferrari GP dell’Emilia Romagna del 2020 (stima € 3.000 -4.000) di Patrizio Evangelisti.

Gli amanti dell’illustrazione apprezzeranno infine la presenza di due Bonelliani: Enrique Breccia, che partecipa all’incanto con la pag. 129 di Tex – Capitan Jack (stima € 600 – 1.200), e Akab di cui è presentata la tavola originale di pag. 20 del Dylan Dog Color Fest n. 16 (stima € 500 – 700).