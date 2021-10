Partiti! I 17 nuovi autobus di Ataf sono entrati in circolazione: da oggi più sicurezza a bordo, sono dotati di videosorveglianza

Questa mattina i nuovi 17 autobus bianchi di ultima generazione targati Ataf, sono entrati ufficialmente in circolazione.

Si tratta dei mezzi della flotta Mercedes-Benz presentati il 16 settembre scorso.

Sono tutti dotati di videosorveglianza, impianti antincendio, aria condizionata con filtri antivirali e dotazioni per i diversamente abili.

“Siamo tutti a bordo dello stesso autobus. Per un servizio migliore rispetta ciò che è anche tuo”: questo lo slogan di Ataf, che ora confida nel senso civico dei cittadini foggiani e nel senso di responsabilità dei viaggiatori, per il rispetto delle regole: conditio sine qua non per un servizio pubblico davvero efficiente.

L'azienda, ma soprattutto la città, possono tirare un sospiro di sollievo per questo importante rinnovo del parco mezzi aziendale, che consentirà maggiore sicurezza per i lavoratori e migliori condizioni di viaggio per l'utenza.