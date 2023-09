Autobus affollati nella tratta Manfredonia-San Giovanni Rotondo: "Si viaggia come sardine"

“Pendolari costretti a viaggiare in autobus come sardine, spesso in piedi: succede in provincia di Foggia, nella tratta da Manfredonia a San Giovanni Rotondo, in particolare alle sette di mattina".

La denuncia del consigliere regionale Napoleone Cera, che evidenzia i disagi che si registrerebbero quotidianamente nella tratta che collega i due comuni garganici, per la contestuale presenza di insegnanti e dipendenti dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza "che ogni mattina devono raggiungere il loro posto di lavoro in condizioni a dir poco disagevoli, tanto che gli interessati hanno scritto più volte alle compagnie di trasporto (Cotrap e Sita)".

Cera rileva che la situazione nei mesi scorsi fosse addirittura peggiore vista la disponibilità di un solo autobus: "Oggi, invece, ce ne sono due, ma i disagi sono ugualmente enormi e l’utenza è esasperata. Per questo ho ritenuto di scrivere all’assessore regionale ai Trasporti per chiedere di attivare un tavolo con tutti gli enti e le istituzioni coinvolte: possiamo e dobbiamo trovare una soluzione per garantire un decoroso servizio di trasporto pubblico ai cittadini”.