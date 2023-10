Nasce 'Ensemble', la nuova associazione culturale Italo-francese foggiana

Martedi 17 ottobre 2023 alle ore 17:00, avrà luogo nell’Aula Magna dell’I.P.S.I.A “A. Pacinotti”, l’inaugurazione e la presentazione dell’Associazione culturale italo-francese (ACIF) 'Ensemble' alla comunità locale.

Dopo il benvenuto della presidente la prof.ssa Maria Bellini, interverranno Celina Ramsaue, la prof.ssa Angela Di Benedetto (Distum Unifg), la prof.ssa Vincenza Bortone (Chevalier dans l'ordre des palmes), la prof.ssa Antoinette Ruggiero (rappresentante dei madrelingua francesi dell'associazione), la la Dirigente scolastica Maria Antonia Vitale, Lorenzo Albano (direttore dell'Università di Mediazione Linguistica per interpreti e traduttori 'San Domenico' di Foggia, l'europarlamentare Mario Furore, la sindaca di Celle di San Vito Palma Maria Giannini, il sindaco di Faeto Michele Pavia. La manifestazione sarà allietata dalla musica della Hikaru Label con il cantante Claudio Cervati.

L’associazione 'Ensemble' ha i seguenti obiettivi:

- La creazione e l’animazione di corsi di lingua francese

- Il sostegno all’insegnamento della lingua francese nel sistema scolastico italiano

- Divulgare e sostenere la lingua francese e la cultura francofona

- Promuovere una cultura associativa, un principio interculturale, uno spirito di apertura, tolleranza, solidarietà, diversità culturale.

- Promuovere iniziative di formazione e aggiornamento quali le certificazioni linguistiche per il pubblico scolastico e civile

- Promuovere attività di formazione continua dei docenti di lingua francese e DNL

- Diffondere e valorizzare attività e progetti a sostegno del francese quali modalità fondamentali per motivare gli studenti allo studio della lingua

- Sviluppare rapporti di collaborazione e azioni in comune con tutte le associazioni ed enti che hanno come attività l’ampliamento e la valorizzazione dell’insegnamento della lingua francese.

- Promuovere l’integrazione e l’inclusione attraverso attività formative linguistiche necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro di stranieri in particolare francofoni.

Le attività programmate sono:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, corsi, incontri, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, mostre, siti web, corsi per bambini, ragazzi, giovani e adulti;

- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento sulla crescita personale e non, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, viaggi studio in Francia.

- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute e seminari di cultura in generale; disseminazione delle attività sopraindicate tramite i social e il sito web.