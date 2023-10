Autisti impegnati, Ataf costretta a ridurre le corse: "Chiamati a fare i rappresentanti di lista"

Autisti Ataf chiamati a fare i rappresentanti di lista, ridotte le corse del trasporto urbano e suburbano di Foggia.

Lo comunica la società di via Motta della Regina: “In occasione dell'attuale consultazione elettorale, sono state ricevute numerose richieste per svolgere le funzioni di rappresentante di lista da parte di dipendenti con qualifica di autista".

"L’elevato numero di richieste non consente alla Azienda di garantire il servizio pubblico di trasporto nella sua interezza a partire dal 22 fino al 28 ottobre 2023”, si legge nella nota. Pertanto, domenica 22.10.23 non verrà espletato il servizio programmato per le seguenti linee: Linea F8 dalle 8,10 alle 14.10 - dalle 16.40 alle 21.40; Linea F4 dalle 11.50 alle 24.00; Linea F5 dalle 11.50 alle 24.00.