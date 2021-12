L'omaggio della Pro Loco al personale sanitario di Carpino: "La nostra gratitudine per chi lotta in prima linea contro il Covid"

In occasione delle festività natalizie la Pro Loco di Carpino non ha fatto mancare, anche quest’anno, la vicinanza al personale sanitario. Babbo Natale con la Christmas Band ha deciso di incontrare il personale medico e paramedico della postazione ASL di Carpino per rivolgere loro i più sentiti auguri di Buon Natale. A fare gli onori di casa e dare il benvenuto è stata Palmina Orlando, giovane dottoressa di grandi qualità umane e capacità professionali. Divenuta ormai punto di riferimento per l’intera comunità, specie per i più deboli e bisognosi, svolge servizio di guardia medica nelle strutture di Carpino da ormai due anni.

A farle compagnia, in rappresentanza dell’intera equipe, è stato Michele Iannaccone, soccorritore del 118. “Questa iniziativa - commenta il Presidente Simone - è l’ennesima dimostrazione di affetto e gratitudine della nostra associazione nei confronti dei medici, infermieri, autisti, soccorritori e operatori della postazione di Carpino che hanno combattuto e combattono tuttora, in prima linea contro il covid-19. Un gesto che infonde speranza e fiducia, due sentimenti di cui abbiamo infinitamente bisogno, perché viviamo ancora tante difficoltà e numerose sono le preoccupazioni che attanagliano ciascuno di noi. E il vaccino è lo strumento imprescindibile".

“Auguri - aggiunge Simone - a voi e alle vostre famiglie e soprattutto grazie di esistere oggi per il Covid e domani per qualunque emergenza. La Pro Loco è sempre al vostro fianco.”