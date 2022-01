Attraversamenti per animali selvatici sulla futura superstrada del Gargano: "Altrimenti sarà una strage"

"Si prevedano attraversamenti per fauna selvatica sulla futura superstrada del Gargano”. E’ quanto richiede, a gran voce, il Coordinamento delle associazioni animaliste della provincia di Foggia.

"Saremo presenti a tutti gli incontri pubblici con le varie associazioni locali per chiederlo" spiega Francesca Toto portavoce del gruppo, “perché altrimenti sarà una strage. Siamo nel 2022 e dobbiamo cominciare a pensarci come parte di un sistema dove tutti devono vivere in equilibrio. La fauna selvatica va tutelata. Gli attraversamenti sono già realtà in molte nazioni. Il tratto che sarà costruito, per la delicatezza del luogo in cui ricade deve essere necessariamente dotato di aree di attraversamento. Ci batteremo per far inserire la nostra istanza nella progettazione".