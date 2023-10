Atto vandalico davanti al centro polivalente di Carapelle, slitta l'inaugurazione: "Un dispetto, ma non ci arrendiamo"

Sarà inaugurato nei prossimi giorni (molto probabilmente nella giornata di domenica) il nuovo campo polivalente di Carapelle. La cerimonia di inaugurazione e consegna alla cittadinanza della struttura era prevista nella mattinata di oggi, ma un piccolo 'contrattempo' ha costretto gli organizzatori a posticipare l'evento.

Nella notte ignoti hanno dato fuoco all'erba presente all'esterno della struttura. Il fumo ha prodotto cattivi odori suggerendo la posticipazione della cerimonia: "Era tutto pronto oggi per l'inaugurazione del campo polivalente ma qualcuno ha ben pensato di farci trovare questo 'regalo'. Certe cose sembrano a volte studiate con chirurgico spregio verso la propria comunità. Ovviamente noi non ci arrendiamo e non arretriamo di un passo. L'appuntamento è solo rinviato", il commento su Facebook del sindaco Umberto Di Michele.

A FoggiaToday il primo cittadino ha annunciato che quasi certamente l'inaugurazione si terrà domenica: "Fortunatamente non è successo niente di grave. Si è trattato solo di un piccolo dispetto, una bravata".