Già 17 anni fa Foggia istituì la Consulta della Cultura: "Venga riattivata e si avvii il Forum delle associazioni"

In questi giorni il gruppo di cittadinanza attiva AttiVisti foggiani che da anni si occupa delle questioni amministrative del Comune di Foggia e monitora le attività amministrative e della tecnostruttura attraverso l'albo pretorio dal sito del Comune, ha scoperto una notizia molto interessante per il mondo della cultura, dello spettacolo e dell'intrattenimento della città di Foggia.

Gli attivisti Marco Matteo Papicchio e Salvatore Imperio hanno scoperto che il Comune di Foggia aveva approvato un regolamento riguardo l'istituzione del Forum delle associazioni culturali. Durante le ricerche tra albo pretorio e sezione Amministrazione Trasparente (più volte aggiornata e in cui sono stati aggiunti nuovi e ulteriori documenti) è balzato all'attenzione di Marco Papicchio, un regolamento inaspettato, perso nei meandri di epoche politiche trapassate e di cui mai si sono avute notizie negli ultimi avvicendamenti politici.

La cosa è allo stesso tempo eccezionale e interessante perché testimonia un primo tentativo da parte della politica cittadina di aprirsi alle realtà culturali foggiane in maniera sistemica per intessere un proficuo confronto e ragionare sulle iniziative da mettere in campo. Nella delibera del Consiglio Comunale numero 13 del 5 Marzo 2007 il titolo Regolamento della consulta della cultura non lascia dubbi circa la volontà di attivare percorsi necessari di confronto giusti e permettere un reale coinvolgimento di tutte quelle realtà culturali locali, indispensabili e necessarie per l’enorme e importante contributo dato alla crescita non solo culturale, ma anche sociale, economica e pedagogica della nostra città. Accanto alla Consulta vi è anche il Forum delle realtà culturali della città di Foggia, delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 5 marzo 2007. Citato anche esso nel regolamento della Consulta, per questo motivo abbiamo deciso di inoltrare richiesta di accesso agli atti per aver copia anche del Regolamento del Forum, dato che sull’albo non era disponibile essendo passati oltre 10 anni.

Anche questo altro strumento è ancora presente, ma mai istituito e valorizzato. Infatti sia il regolamento della Consulta della Cultura che quello del Forum sono rimasti fermi lì tra cassetti impolverati e l'incapacità di chi aveva il potere e il dovere di dare una giusta collocazione e una piena attuazione a questo importante strumento di partecipazione ai processi decisionali. Infatti nessuna delle amministrazioni successive ha mai lavorato per riprendere il filo del discorso nel campo della cultura e riconsiderare la valenza della Consulta della cultura, finalmente efficace e operativa. I risultati delle attività culturali in città sono sotto gli occhi di tutti.

"Quello che chiediamo oggi alla Politica tutta, a partire dall’ Assessore Amatore, ai consiglieri di maggioranza e di opposizione e in particolare tutti i componenti della Commissione Cultura, è di riconsiderare il valore di queste 2 delibere e di impegnarsi ora fattivamente nel richiedere l'attivazione sia della Consulta della Cultura e sia del Forum comunale delle realtà culturali. Si recuperi ciò che di buono sia stato fatto in passato e si pongano le basi per costruire attraverso il Forum e la Consulta quel Tavolo istituzionale della Cultura dove Amministrazione e Comparto culturale si possano incontrare per discutere di progetti e di idee e porre così i semi per un grande cambiamento a partire dalla cultura", commentano Papicchio e Imperio.

"Abbiamo un'occasione unica. Recuperare atti e strumenti già fatti e approvati, senza perdere ulteriore tempo ed energie dedicate. Atti che seppur così datati sono antesignani di tutti quei processi di riappropriazione degli spazi di vita collettiva e delle decisioni che ci riguardano, tema sempre più sentito e ricorrente negli ultimi anni. Per molti versi bisogna tornare a quella partecipazione alla vita cittadina che è purtroppo svanita e scemata anche per colpa di dinamiche e logiche autoreferenziali da parte della politica. Rinnoviamo quindi l’invito a tutti i consiglieri comunali - concludono i due attivisti - a sostenere l’iniziativa di AttiVisti foggiani e chiedere a gran voce la riattivazione del Forum delle realtà culturali e della Consulta per operare finalmente in sinergia con il Comparto Culturale e farsi portavoce di quelle istanze di cambiamento che provengano dalla città tutta".