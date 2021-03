Autobus per i Riuniti pieni e operatori sanitari appiedati: corse aggiuntive in via sperimentale dal Gargano a Foggia e viceversa

Cotrap è stata autorizzata ad attivare, in via sperimentale, due coppie di corse aggiuntive per le linee di trasporto San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Foggia, Ospedali Riuniti e per l'altra Monte Sant'Angelo, Manfredonia, Foggia e ospedali Riuniti.

Le corse - attivate grazie all'intervento del presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta e dell'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anna Maurodinoia, serviranno a far fronte ai disagi manifestati dagli operatori sanitari del Policlinico di Foggia, tre dei quali ieri pomeriggio erano rimasti appiedati.

in due occasioni, a San Giovanni Rotondo e a Foggia, era stato richiesto l'intervento dei carabinieri.

Al fine di verificare le situazioni di disagio, il Cotrap dovrà monitorare e comunicare quotidianamente all'Ente, le frequentazioni sulle corse aggiuntive autorizzate.