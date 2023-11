Arriva la risposta ai balordi che mettono a rischio la vita di autisti e passeggeri

Riprenderà regolarmente oggi 3 novembre il transito delle linee 2, 7, 14, Nott1 ed F1, in via Giuseppe La Torre, zona 167, sospeso il 31 ottobre scorso in virtù degli innumerevoli atti vandalici che hanno messo a rischio l'incolumità dei conducenti e dei passeggeri degli autobus del trasporto pubblico urbano di Ataf.

Nel solo mese di ottobre erano state registrate una decina di sassaiole. Nemmeno i controlli effettuato dalla Polizia Locale e i pattugliamenti in zona avevano scoraggiato la banda che da qualche settimana sta seminando il panico a bordo degli autobus, che sono stati finanche scortati dalle pattuglie della Municipale.

L'azienda di via Motta della Regina ha ripristinato il servizio. A Foggiatoday gli autisti che erano alla guida degli autobus presi di mira hanno evidenziato il pericolo corso: "Lavoriamo con la paura addosso" (leggi l'approfondimento).