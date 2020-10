Permessi di sosta per i residenti: Ataf amplia gli orari per il rinnovo

Si ampliano gli orari destinati al rinnovo dei permessi della sosta tariffata predisposti da ATAF SpA, per evitare assembramenti degli utenti agli sportelli. Dal 19 ottobre, infatti, sarà possibile effettuare i rinnovi annuali dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Non cambiano le tariffe, pari a 25 euro annui per la prima auto e 120 euro annui per la seconda auto.

“Sono interessati – fa sapere ATAF – coloro che sono in possesso di titoli della sosta, già scaduti o in scadenza, per qualsiasi zona a cui appartengano, che effettueranno il rinnovo consegnando agli Uffici del Terminal il permesso originale e copia dello stesso, unitamente ad una autocertificazione da cui risulti che non siano venuti meno i requisiti originari”. Il modello di autocertificazione per la richiesta di rinnovo è scaricabile dal sito www.ataf.fg.it o reperibile presso gli Uffici di ATAF SpA.

Le stesse regole valgono anche per coloro che richiedano il permesso della sosta residenti per la prima volta, i quali, se in possesso di un recapito pec, possono anche inviare la documentazione (modulo di richiesta compilato e documenti occorrenti) all’indirizzo ataf@cert.comune.foggia.it