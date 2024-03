Pasqualone pesca dall'Asl Brindisi un giornalista per i Riuniti. L'Assostampa: "Revochi delibera"

Bepi Martellotta, presidente dell'associazione della Stampa di Puglia, a seguito della denuncia espressa dal consigliere regionale De Leonardis sulla delibera del 8 marzo scorso, con cui viene chiamato a svolgere servizio nel Policlinico di Foggia per 24 ore mensili un giornalista già impegnato a tempo pieno nell’Asl di Brindisi, chiede

"Il direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia certamente saprà che sono attualmente vigenti diverse graduatorie regionali riguardanti l’attività giornalistica nella pubblica amministrazione pugliese, a partire da quella relativa alla comunicazione istituzionale della Regione, pubblicata nel dicembre 2022, per finire alla graduatoria Arpa, tra l’altro afferente ad uguale comparto (quello sanitario), pubblicata nel dicembre 2023. Non si capisce, dunque, per quale motivo il dg Pasqualone abbia deciso di percorrere un’altra via a Foggia: reclutare a mezzo servizio come addetto stampa un giornalista già impegnato in Asl di diversa provincia, quella di Brindisi, con la formula della collaborazione interaziendale”

Martellotta aggiunge: “Invece di creare occupazione qualificata, si occupano due posti di lavoro con un unico addetto. Ricordiamo all’amministrazione regionale e al servizio sanitario gli sforzi congiunti compiuti in questi anni per offrire occasioni di lavoro, previe procedure concorsuali pubbliche, ai tanti giornalisti disoccupati della regione, molti dei quali, pur risultati idonei nei concorsi espletati sono ancora in attesa di prendere servizio o ne hanno perso l’occasione a causa dell’estinzione della relativa graduatoria. Il 20 ottobre 2023, inoltre, il presidente Emiliano ha promulgato la legge regionale L.R. 24, prevedendo che le amministrazioni pubbliche debbano attingere in via prioritaria da graduatorie definitive approvate dalla Regione. Resta dunque incomprensibile la scelta adottata dal dg degli Ospedali Riuniti”.

Il presidente di Assostampa conclude: “Vi sono strumenti procedurali, previsti dalle normative vigenti, che consentono di tutelare il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e funzionario della p.a., d’intesa con l’ente da cui si intende attingere. E, semmai, risolvere con Asl brindisina – che si priverebbe per 24 ore mensili di tale figura professionale – eventuali problemi di organico per il funzionamento del settore, sebbene lo scorso anno la stessa Asl di Brindisi non abbia inteso rinnovare o stabilizzare altri giornalisti cococo in attività, anch’ essi vincitori di concorso, evidentemente ritenendo di poter fare a meno del loro apporto professionale. Invitiamo, dunque, il direttore generale del Policlinico di Foggia a revocare quanto prima la delibera. E chiediamo al Presidente, all’assessore della Sanità, al direttore del Dipartimento Salute e a tutta la Giunta di vigilare sulla corretta osservanza delle norme approvate dalla stessa Regione Puglia, prevedendo, anche nelle Asl, prestazioni giornalistiche adeguate (e non a cottimo) e modalità di reclutamento pubbliche (e meno privatistiche)”.

Questo il commento di Giannicola De Leonardis sulla stipula una convenzione per la collaborazione interaziendale con l’Asl di Brindisi:

"Possibile che per i vertici del Policlinico si ritenga che in tutta la Capitanata non esistano professionalità in grado di gestire al meglio le attività di ufficio stampa?. In pratica il Policlinico di Foggia ha la necessità di dotarsi di un nuovo assetto organizzativo afferente alla comunicazione istituzionale. Logica vorrebbe la predisposizione di un bando di selezione aperto a tutti, compresi i tanti giornalisti della provincia di Foggia. Invece, con questo atto, il Policlinico sceglie di avvalersi aprioristicamente di una professionalità proveniente dalla Asl brindisina che, sostanzialmente, svolgerà un doppio incarico per un anno assicurando al Policlinico foggiano 24 ore mensili di lavoro con un compenso orario di 60 euro l’ora. Se proprio si voleva percorrere la strada della collaborazione interaziendale si poteva guardare in casa, alla Asl di Foggia che pure, nel lontano 2018, bandì un concorso per addetti stampa poi espletato solo nel 2022. Sarebbe opportuno che il Policlinico di Foggia ritiri questa delibera e predisponga atti diversi che possano permettere ai giornalisti del territorio di poter partecipare alle procedure di selezione per svolgere al meglio, e sicuramente con un monte orario superiore e un miglior compenso, le attività precipue dell’ufficio stampa”