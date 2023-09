All'Assori alla scoperta di luoghi, musei e storia con l'intelligenza artificiale

Un’aula per la didattica immersiva ed inclusiva. È quella che verrà inaugurata presso l’Assori onlus il prossimo 26 settembre. Si tratta di un luogo in cui gli alunni (in particolare i diversamente abili) avranno la possibilità di esplorare i musei, i luoghi e la storia del mondo attraverso la realtà virtuale. Il tutto grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale e secondo una metodologia didattica differenziata per la scuola primaria e per quella dell’infanzia e che offrirà percorsi formativi idonei ai bisogni formativi della classe.

La realizzazione dell’aula è frutto della donazione effettuata dall’ex direttore generale della BCC di San Giovanni Rotondo Augusto de Benedictis.

“Ringrazio da profondo del cuore - ha dichiarato il presidente dell’Assori, Costanzo Mastrangelo - il dott. Augusto de Benedictis che, in occasione del suo pensionamento ha deciso di donare ai piccoli diversamente abili della nostra città, questa nuova struttura che certamente li aiuterà nella loro crescita. Il suo è un atto nobile che ci scalda il cuore e diventa esempio da seguire per tutti noi”.

La cerimonia di inaugurazione che prenderà il via alle 10.30 sarà arricchita da una performance artistico musicale con l’esecuzione di brani classici da parte di un’orchestra composta da alunni di varia età, dai 3 ai 10 anni, con e senza disabilità, finalizzata a far percepire come l’arte musicale esalti i differenti talenti all’interno di una comunità orchestrale artistica interattiva. Previsto anche l’intervento dell’artista Alexis Arts.

L’AS.SO.RI. O.N.L.U.S., Associazione per la promozione socio-culturale, sportivo dilettantistica e la riabilitazione della persona con diversa abilità è stata fondata nel 1981 e oggi è un Ente Morale riconosciuto dalla Regione Puglia che opera per promuovere l’inclusione sociale delle persone in situazione di disabilità.

Sull’area dove sorge, sono state realizzate varie strutture: l’impianto natatorio che ha permesso di estendere la pratica sportiva ai ragazzi diversamente abili, l’Istituto scolastico polivalente (nido, infanzia e primaria), il Centro Sociale per le persone con diversa abilità, il Centro socio-educativo per le persone con autismo. Una vera e propria cittadella che nel tempo ha raccolto anche successi sportivi ed organizzativi in campo nazionale ed internazionale (dal nuoto sincronizzato alla Coppa Italia indetta dal Comitato Italiano Paralimpico) che le hanno permesso di diventare ‘Centro di Formazione Federale Sportiva per il Sud’.