Con l'intento di aiutare Foggia a crescere, il coordinamento delle associazioni e dei cittadini, si pone l'obiettivo di portare all'attenzione i problemi più scomodi della città. Come spiega il presidente Walter Mancini, "già da gennaio ci eravamo attrezzati per inquadrare le problematiche di Foggia, coordinandoci con 16 associazioni e 9 professionisti. Siamo nati, già da gennaio, per dare delle proposte alle varie problematiche che attanagliano la città. Marciapiedi, illuminazione e verde pubblico sono stati tra i primi obiettivi su cui abbiamo posto l'attenzione". Semplici cittadini che hanno a cuore la città di Foggia sono aperti ad altre iscrizioni sia da parte della popolazione che dei professionisti.

Professionisti e associazioni in campo per far rinascere Foggia: "Non abbiamo padroni"