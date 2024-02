Politiche per gli anziani, scambio di buone prassi con una delegazione polacca in visita in Capitanata

Dal 14 al 18 febbraio 2024, una delegazione di 9 persone, composta da dirigenti e volontari provenienti dalle città polacche Katowice e Czestocowa, visiterà la Capitanata. Scopo della missione è quello di conoscere e analizzare le politiche adottate in Italia a favore degli anziani, attraverso riunioni presso realtà significative del territorio foggiano.

L'iniziativa è promossa dall'associazione di mutuo soccorso Agape, una delle organizzazioni non governative più importanti della Slesia, in Polonia, dove opera per l'inclusione sociale, con particolare attenzione ad anziani, senzatetto e altre categorie a rischio. Dal 2003, Agape svolge un ruolo fondamentale nella promozione del volontariato e della cittadinanza attiva e, negli ultimi dieci anni, ha contribuito alla fondazione di 32 nuove ONG nella regione della Slesia.

Durante la visita programmata, la delegazione polacca accolta da Ce.S.eVo.Ca., CSV Foggia, AUSER Foggia e Amici del peperoncino, lavorerà a un report sulle politiche per gli anziani in Italia, grazie a incontri e visite presso diverse realtà della provincia, tra cui il Circolo Unione, RSSA “M. D'Arco" e Università delle Tre Età di Lucera; AUSER Foggia, Centro Sociale "Rita Levi Montalcini" di Manfredonia e strutture a San Giovanni Rotondo.

La delegazione polacca avrà l'opportunità di confrontarsi con gli operatori e gli anziani stessi e di visitare musei altri monumenti di Lucera, candidata come capitale italiana della cultura 2026.