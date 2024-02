Anziani, parte il servizio di assistenza domiciliare nell'Alto Tavoliere

Prende ufficialmente il via lunedì 12 febbraio 2024 il Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani residenti nei Comuni di Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate e Serracapriola. Dopo aver pubblicato lo scorso mese di novembre l’avviso per accedere al S.A.D, la cooperativa sociale Medtraining e l’ASP 'Castriota e Corroppoli' iniziano la presa in carico delle persone che abbiano compiuto i 65 anni d’età che nei territori coinvolti vivono da sole o con famiglie che non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l’igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia. La finalità del servizio domiciliare, infatti, è quella di erogare prestazioni socio-assistenziali di welfare leggero che non afferiscono all'area sanitaria, per favorire la permanenza dell’anziano nel suo ambiente abitativo e sociale e di accrescere la sua capacità di autodeterminazione attraverso sia attività socializzanti, evitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioni assistenziali, atte a prevenire malattie cronico degenerative, riducendo il ricovero e istituzionalizzazione impropria.

L’intervento è finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le domande di iscrizione sono a sportello ed è ancora possibile inviare la richiesta. Per accedere è possibile consultare il bando sul sito castriotaecorroppoli.it.

Le domande vanno presentate presso gli uffici della sede di Chieuti dell’Asp 'Castriota e Corroppoli', in Via Papa Giovanni XXIII n.4, lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle 16.00 alle 18.00; oppure sempre sul sito www.castriotaecorroppoli.it. "Il Servizio di Assistenza Domiciliare offerto dalla Asp ha l’obiettivo di evitare i disagi del trasferimento in una struttura assistenza alle persone anziane e non più in grado di prendersi cura di sé stesse pienamente pur non soffrendo particolari patologie – spiega Vittorio Presutto, presidente dell’ASP 'Castriota e Corroppoli' - . Grazie alla professionalità degli operatori di Medtraining e Crescita e Sviluppo, offriremo alle persone che ne faranno richiesta e che ne hanno i requisiti la possibilità di continuare a vivere dove lo hanno sempre fatto, sollevandoli dalle incombenze e le fatiche quotidiane della gestione della casa, migliorando la qualità della cura della propria persona e del luogo in cui vivono, evitando loro lo sradicamento affettivo dal microcosmo sociale di cui sono parte. Purtroppo, nei paesi che compongono la geografia della Asp 'Catriota e Corroppoli' ce ne sono tanti di anziani che vivono soli o in contesti familiari altrettanto fragili e anche dall’attivazione di servizi come questo, realizzato grazie ai fondi del Pnrr, dipende la loro migliore qualità della vita e il rallentamento del processo di spopolamento delle nostre piccole comunità".

Tra le prestazioni previste: aiuti volti a favorire l‛autosufficienza nella gestione delle attività quotidiane; aiuti per il governo dell‛alloggio; interventi igienico/sanitari di semplice attuazione. La scadenza del progetto è prevista nel giugno 2025. Il servizio è promosso dal raggruppamento temporaneo composta dall’Asp 'Castriota e Corroppoli' con Medtraining e Crescita e Sviluppo. Nella definizione della graduatoria è data priorità alle persone anziane che vivono da sole e agli anziani che vivono con conviventi non autosufficienti in condizione di svantaggio economico.

Per info e supporto: 0881/331373 - pnrr.serviziodomiciliare@gmail.com