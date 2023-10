La Rai non si vede: mezza città senza segnale, problemi in molti comuni foggiani

A San Nicandro Garganico c'è un problema con la ricezione del segnale digitale terrestre della Rai. Il problema, oramai cronico, va avanti da parecchie settimane. Sono infatti tantissimi cittadini che lamentano il disservizio: chi in alcune fasce orarie, chi per intere giornate.

La scorsa settimana il sindaco Matteo Vocale ha inviato una lettera di diffida alla direzione di viale Mazzini, con la quale ha chiesto di provvedere con sollecitudine al ripristino della situazione: "Non è giusto che si paghi il canone senza ricevere adeguatamente il servizio. Che, tra l'altro, è un servizio pubblico" tuona il primo cittadino.

Vocale ha consultato altri sindaci, pare il problema riguarda parecchi territori della Puglia e della fascia adriatica. Si rilevano problemi anche a Monte Sant'Angelo, Ischitella, San Giovanni Rotondo, Carlantino, Stornarella, Cerignola, Ordona, Zapponeta, Rignano Garganico e Stornara.

Di recente il Ministero per lo Sviluppo Economico ha dato qualche dritta: ai telespettatori, che continuano a registrare disservizi, basterà collegarsi al sito internet (qui) e indicare la zona e l’apparecchio che non riceve il segnale e in tempo reale lo stato della segnalazione. È altresì possibile segnalare il disservizio a RispondeRai 800.93.83.62 dalle 9 alle 21, dal lunedì al sabato. "Il Comune di San Nicandro Garganico si farà promotore di altre iniziative, al fine di vedere riconosciuto il diritto dei contribuenti, ripristinando un servizio pubblico tuttora di grande importanza"