Tamponi gratuiti per gli studenti di Ascoli Satriano: la generosa donazione di un privato per il ritorno a scuola in sicurezza

Tamponi gratuiti per il personale e gli studenti delle scuole di Ascoli Satriano.

Grazie alla generosa donazione di un privato, sarà gratuitamente garantita la esecuzione di test molecolari salivari per la diagnosi precoce dell’infezione da Sars-CoV-2 per i circa 600 studenti delle scuole materne, elementari e superiori di primo grado.

Il tampone salivare è un metodo non invasivo, ideale per uno screening dei bambini. Inoltre, è facile da eseguire, non richiede attrezzature speciali, e diminuisce drasticamente il rischio di esposizione degli operatori sanitari. Per il personale scolastico, il Coc (Centro Operativo Comunale), coordinato dal responsabile dott. Gianni Di Muzio, garantirà il tampone rapido antigenico.

"In collaborazione con la dirigente scolastica, i responsabili sanitari, i volontari del gruppo Grifoni Nav e la Protezione civile, abbiamo organizzato un piano per garantire l’apertura in sicurezza delle scuole, con la possibilità facoltativa di sottoporsi ai test per contrastare il diffondersi del Covid e della sua preoccupante variante. Davanti le scuole abbiamo previsto dei gazebo per effettuare i test in tutta tranquillità e sicurezza. Appare superfluo sottolineare che tutti gli studenti dovranno essere accompagnati dai genitori per la corretta compilazione del consenso informato", sottolinea il sindaco, avv. Vincenzo Sarcone.

Per effettuare il test non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi nei giorni previsti dal programma. Due le giornate dedicate al test.

Martedì 14 settembre, dalle 11.30 alle 12.30, presso il plesso scolastico in Frazione San Carlo. Sempre martedì 14 settembre, dalle 16.00 alle 20.00, presso la sede del Coc in via Abruzzi. Invece, mercoledì 15 settembre, il gazebo sarà allestito davanti il plesso scolastico in piazza san Francesco.