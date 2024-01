Foggia si prepara all'arrivo del nuovo arcivescovo Ferretti: il 'passaggio di consegne' in Cattedrale

C'è grande attesa per l'arrivo del nuovo Vescovo don Giorgio Ferretti. Domenica 14 il "passaggio di consegne" in Cattedrale

È ormai tutto pronto per accogliere don Giorgio Ferretti, l'arcivescovo che succederà a Monsignor Vincenzo Pelvi. Domenica 14 gennaio sarà dedicata al suo arrivo, partendo dalla celebrazione nella Cattedrale di Bovino. Giungerà poi a Foggia dove incontrerà i pazienti ricoverati al Policlinico Riuniti.

Per sua volontà, don Ferretti incontrerà la popolazione in fiera in modo da accogliere quanti più fedeli possibile. Nel pomeriggio arriverà in Cattedrale dove ci sarà la Cerimonia di paesaggio del pastorale che proclamerà l'inizio ufficiale della missione pastorale arcivescovile di don Giorgio Ferretti per la diocesi Foggia-Bovino.