Arca Capitanata: Pasqualino Festa presidente della Commissione Paritetica e di Conciliazione

Pasqualino Festa, Segretario Provinciale UNIAT Foggia, dirigente storico UIL e FENEALUIL, è stato nominato all’unanimità Presidente della Commissione Paritetica e di Conciliazione dell’ARCA Capitanata. La nomina è scaturita dalla riunione di insediamento della Commissione, in data 13/01/2021. L’organismo risulta così composto: Per l'Arca: - Ing. Vincenzo De Devitiis, Direttore Arca C.; - Dott.ssa Raffaella Giorgione, funzionaria gestione utenze; - Dott.ssa Marina Lombardi, Dirigente area amm.va; Per le OO.SS.: - Sig.ra Michela De Palma, Sunia; - Sig. Leonardo Piacquaddio, Sicet; - Sig. Pasqualino Festa, Uniat; - Sig. Gerardo Defeudis, Assocasa. Festa, coadiuvato dalla Dott.ssa Raffaella Giorgione, in funzione di segretaria, ha voluto ringraziare i componenti della Commissione per averlo indicato alla presidenza e l’amministratore unico ARCA per il prestigioso riconoscimento: “Lo sforzo che l’avvocato Donato Pascarella, sempre in sintonia con il Presidente della Giunta Regionale Pugliese, Michele Emiliano , sta compiendo per trovare soluzioni idonee e innovative per rispondere alla tensione abitativa del territorio, e alle difficoltà dei meno abbienti, è encomiabile. Inoltre, la presenza in Giunta Regionale di Raffaele Piemontese costituirà un indubbio valore aggiunto per la Capitanata. Grazie anche all’impegno e alla dedizione dall’apparato, sono certo che faremo un buon lavoro e che questo organismo darà un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi condivisi e delle linee programmatiche ARCA”.