Dal barcone al fischietto, Ebrima Gaye arbitro migrante di Monteleone di Puglia che sogna la serie A

È arrivato in Italia 7 anni fa, a bordo di uno dei tanti barconi della speranza, dal 2017 vive stabilmente a Monteleone di Puglia, e venerdì scorso il suo sogno si è avverato: ha fatto il suo esordio da arbitro. È un inno all’integrazione la storia di Ebrima Gaye, gambiano di 22 anni.

Per prima, è stata la Sezione di Ariano Irpino dell’Associazione Italiana Arbitri, guidata da Francesco Grasso, a fargli i complimenti per la gara diretta sul rettangolo verde di Sant’Angelo dei Lombardi (Av), “dopo che con desiderio è entrato a far parte della nostra squadra – raccontano – Ad accompagnarlo il tutor Angelo Gizzo e il collega Antonio Morra”. La ‘famiglia arbitrale’ lo ha accolto. Ha arbitrato la gara SS Giuseppe Siconolfi-Heraclea Calcio del campionato Under 15. Il match è finito 6-2 per i padroni di casa.

Sicuro di sé e delle sue decisioni, Ebrima Gaye mostra ampi margini di miglioramento a detta dei suoi mentori. La scintilla per il fischietto è scoccata accompagnando sui campi polverosi della provincia l’amico-collega Giuseppe Antonio Morra. Ha seguito il percorso formativo e sta forgiando la sua crescita professionale il tutor Angelo Gizzo.

Embrima Gaye è arrivato in Italia all’età di 16 anni in cerca di un futuro migliore, per sfuggire alla guerra e alla miseria. Ha sfidato le asperità del deserto, la cattiveria dei trafficanti di esseri umani, l’inferno libico e le insidie del Mediterraneo. È stato prima a Salerno e poi a Monteleone di Puglia presso il Piroscafo Duca d’Aosta ospite del Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione, ex Sprar).

Vuole restare a Monteleone, mettere su famiglia qui e costruire la carriera da ‘giacchetta nera’ di successo. Parla fluidamente l’italiano e l’inglese. Ha imparato tutte le regole per far sì che un giorno il suo sogno di arbitrare in serie A, la finale della Coppa d'Africa e magari quella dei Mondiali, possa diventare realtà.