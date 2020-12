Un negozio per animali aperto in piena pandemia, così Rossella sfida la crisi: "Noi ci crediamo"

Trasformare l'amore per gli animali domestici in un lavoro. È quello che ha fatto Rossella, la quale, in piena crisi economica dovuta alla pandemia, ha avuto il coraggio di aprire un negozio di 'pet food'.

Mentre le attività commerciali a Foggia, e non solo, chiudono i battenti perché sopraffatti dalla crisi, Rossella ci crede e ci prova, in un'attività che non dovrebbe conoscere crisi, dato che gli animali domestici c'erano e ci sono, anzi, con l'aumentare della solitudine da lockdown, gli animali domestici sono anche aumentati.

Il suo negozio 'My Fido... di te' si trova a ridosso dei futuri Campi Diomedei e, ad un mese dalla sua apertura, aspetta di crearsi una propria clientela.