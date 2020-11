Canale Vallone ad Apricena, completati i lavori nel tratto urbano: area ripulita e staccionata rifatta

Da pochi giorni sono terminati i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria del Canale Vallone nel tratto urbano. Completamente rifatta la staccionata in legno distrutta e abbandonata da anni.

Ad annunciarlo è all'Amministrazione comunale di Apricena, che non lesina critiche al Consorzio di Bonifica, che "inspiegabilmente non esegue la pulizia del canale, né si è occupato della messa in sicurezza della staccionata, nonostante ci siano delle sentenze che lo prevedono (tutto il carteggio è stato inviato alla Corte dei Conti)".

"Ci abbiamo pensato noi, abbiamo riqualificata l'intera area nei pressi della pista ciclo-pedonale, in zona Sacra Famiglia. Abbiamo rifatto tutta la staccionata garantendo sicurezza ai bimbi che in quelle zone giocano", ha dichiarato il sindaco Antonio Potenza, che ha aggiunto: "È bello vedere tutto il quartiere pulito ed ordinato come ormai è la nostra città da anni. Ora ci concentreremo in maniera decisa a pulire le campagne, ove si stanno installando ancora video trappole per punire severamente chi abbandona i rifiuti".