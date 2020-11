Ecoballe incendiate ad Apricena, pugno duro del Comune: pronte 50 videotrappole nei punti più sensibili della città

"Nei giorni scorsi ho chiesto di intervenire al Comitato per chiedere ancora una volta interventi forti da parte dello Stato, a seguito dell'ennesimo incendio di rifiuti avvenuto sul nostro territorio", è quanto dichiara Antonio Potenza, sindaco di Apricena, comune nel quale alcuni giorni fa si è registrato l'ennesimo incendio di ecoballe.

Nella giornata di ieri il sindaco ha partecipato in videoconferenza al Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, alla presenza del Prefetto di Foggia Grassi e dei vertici provinciali delle forze dell'ordine.

"Ho chiesto un controllo più poderoso nelle nostre campagne - ha aggiunto Potenza - con pattugliamenti notturni, garantendo la massima disponibilità della nostra Amministrazione a collaborare. Abbiamo anche comunicato che a breve l'Amministrazione metterà a disposizione altre 50 video-trappole da posizionare, d'accordo con le forze dell'ordine, nei punti più sensibili".

"Abbiamo avuto ampie rassicurazioni che si continuerà a dare la massima attenzione alla nostra comunità. Ci viene ovviamente chiesto di continuare a sensibilizzare la popolazione, come facciamo da anni, alle pratiche della legalità e alla denuncia. Chiediamo con forza ai cittadini di essere a fianco all'Amministrazione Comunale e alle Istituzioni, che in un momento già difficile, cercano ogni giorno di garantire il massimo per il bene comune. Siamo certi - ha concluso il primo cittadino - che le indagini consegneranno quanto prima questi delinquenti alla giustizia. Non vediamo l'ora di costituirci parte civile".