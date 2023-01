Via Ferrucci e via Duca D'Aosta saranno messe a nuovo: "Una notizia attesa da quarant'anni"

"Apricena ce la fa ancora una volta". Con queste parole il sindaco Antonio Potenza annuncia il futuro rifacimento di via Ferrucci e via Duca D'Aosta: "Una notizia che aspettavamo da troppo tempo, da più di quarant'anni".

I lavori riguarderanno il rifacimento della fogna bianca, dei marciapiedi e dell'asfalto. Saranno possibili grazie a un finanziamento di 1,2 milioni di euro dalla Regione e coinvolgeranno due arterie fondamentali del comune di Apricena, da tempo bisognose di urgenti interventi di manutenzione straordinaria: "Grazie a questi nuovi lavori i residenti non dovranno più fronteggiare fenomeni di allagamento.

"Nel 2018 - spiega Potenza - grazie anche al lavoro dell'ex assessore ai Lavori pubblici Paolo Dell'Erba, abbiamo preparato e candidato il progetto a un bando regionale. Il Covid e altri piccoli ostacoli hanno ritardato l'inizio dei lavori, ma ora ci siamo. Il tempo strettamente necessario per appaltare i lavori che tra poche settimane inizieranno. Prima dell'estate li ultimeremo e inaugureremo le arterie completamente rifatte".

"Siamo molto felici per questa notizia. Il mio ringraziamento va alla Giunta Comunale e all'Ufficio tecnico, che mi affiancano instancabilmente nel lavoro quotidiano, e alla Regione Puglia, in particolare al Vicepresidente Raffaele Piemontese, da cui è partita l'iniziativa di far scorrere questa graduatoria. La nostra città - conclude Potenza - continua a crescere in ogni suo angolo e a brevissimo ci saranno ancora ulteriori belle notizie".